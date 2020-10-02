Путешествие на тот свет: по роману Бориса Акунина «Там» снимут сериал

Роман Бориса Акунина «Там» будет экранизирован в видео необычного сериала. Об этом в интервью ТАСС рассказала режиссер Мария Иванова. Сам писатель выступит шоуранером проекта.

Известно, что сериал рассчитан на несколько сезонов. Уже готов сценарий первой серии, съемки планируется начать в следующем году. Проходить они будут, скорее всего, в России, хотя тема произведения вполне может «зайти» на международный рынок.

Напомним, что Акунин выпустил эту книгу в 2008 году под своим женским псевдонимом Анна Борисова. Роман фантазирует на тему того, куда попадают люди после смерти. По мнению автора, на это влияют не только грехи человека, но и его общее мировоззрение, религиозные взгляды. Однако у всех душ есть одно общее место в загробном мире, напоминающее аэропорт.

Кстати, недавно Акунину предложили сняться в польском сериале по его детективному роману «Левиафан». Однако писателю предложили маленькую роль жертвы убийцы, поэтому он «с достоинством отказался» от участия в съемках.