«Писателя всякий обидеть может»: Акунин отказался от роли жертвы в сериале по своей книге

Писатель Борис Акунин, он же Григорий Чхартишвили, рассказал в Facebook о предложении сняться в сериале, от которого он отказался. Свой пост литератор озаглавил: «Писателя всякий обидеть может».

«Из агентства написали, что режиссер и продюсер польского телевизионного «Левиафана» приглашают меня прилететь на съемки и сыграть роль, — поделился Акунин. — Я приосанился, решив, что речь идет о роли пана Фандорина. Оказалось, нет. Мне предлагают сыграть персонажа по имени лорд Литтлби. Это роль без слов, секунд на тридцать. Состоящая в том, что лорду в спальне проломили башку статуэткой Шивы. С достоинством отказался».

Речь идет об экранизации детективного романа «Левиафан», изданного в 1998 году. Книга входит в серию «Приключения Эраста Фандорина», в которой значатся такие произведения писателя Акунина, как «Турецкий гамбит» и «Статский советник». В России ее еще не экранизировали, а вот в Польше взялись. Но камео автора полякам, видимо, не светит.

«Левиафан» действительно начинается с загадочного убийства лорда Литтлби в Париже. Затем, по канону детективного жанра, преступника вычисляют среди ряда колоритных подозреваемых.