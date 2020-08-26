Во Франции «Десять негритят» Агаты Кристи толерантно переименовали в «Их было десять»

Во Франции переименовали знаменитый роман английской писательницы Агаты Кристи «Десять негритят». Теперь новые издания культового детектива будут выходить под названием «Их было десять». Причем такое решение принял правнук автора произведения Джеймс Причард. Мужчина не хотел, чтобы в современном обществе наследие Агаты Кристи ждало такое же осуждение, как фильм «Унесенные ветром».

«Когда писалась эта книга, язык был другим, и люди использовали слова, которые сейчас забыты, — цитирует Причарда французское издание RTL. — Я почти уверен, что первоначальное название никогда не использовалось в США. В Великобритании оно было изменено в 1980-ых годах, и сегодня мы меняем его повсюду. По моему мнению, Агата Кристи писала этот роман, в первую очередь, для развлечения, и ей бы не понравилось, если бы кто-то мог пострадать от одного из ее литературных оборотов. Сегодня, к счастью, мы можем исправить название, сделав книгу приемлемой для всех».

Правнук писательницы призвал не использовать терминов, которые могут оскорбить людей, и назвал это поведением необходимым в 2020 году. Он также отметил, что оригинальное название романа основывалось на считалочке, которая была придумана не Агатой Кристи.

Добавим, что в Великобритании роман называется «И не осталось никого». В Америке он некоторое время выходил под названием «Десять маленьких индейцев», но потом и его заменили.

Франция была одной из последних западных стран, где сохранялось оригинальное название. Кроме заголовка книги издателям пришлось поработать и над текстом, так как слово «нерг» употребляется в нем 74 раза.