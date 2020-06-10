Толерантность на грани: HBO Max удаляет из своей библиотеки фильм «Унесенные ветром»

По словам представителей видеосервиса, в картине есть этнические и расовые предрассудки.

Менее чем через две недели после своего не самого триумфального релиза видеоплатформа HBO Max удаляет из своей библиотеки классику мирового кинематографа — фильм «Унесенные ветром«. Этот шаг был крайне неоднозначным, учитывая популярность кинокартины и ее статус самой кассовой ленты всех времен (с учетом инфляции). О причинах такого решения догадаться несложно, всему виной протесты в США, сообщает издание Variety.

«Фильм «Унесенные ветром« является продуктом своего времени и отражает некоторые этнические и расовые предрассудки, которые, к сожалению, были обычным явлением в американском обществе. Эти расистские изображения были ошибочными тогда и являются ошибочными сегодня, мы считаем, что продолжать показ фильма без объяснения и осуждения этих изображений было бы безответственно. Эти изображения, безусловно, противоречат ценностям WarnerMedia. Если мы хотим создать более справедливое, равноправное и всеобъемлющее будущее, мы должны прежде всего признать и понять нашу историю», — сообщают представители компании HBO Max.

Напомним, в понедельник, 8 июня, лауреат премии «Оскар», писатель-режиссер Джон Ридли, снявший «12 лет рабства», призвал к удалению проекта из HBO Max, заявив, что «Унесенные ветром» — это фильм, который прославляет довоенный юг, соответственно, расовую дискриминацию.