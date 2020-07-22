«Сверх-Я»»: Яхина объяснила, какое значение имела для Зулейхи Упыриха в известном сериале

Гузель Яхина, автор романа, по которому сняли сериал «Зулейха открывает глаза» («Россия 1»), объяснила, кем на самом деле была Упыриха для главной героини.

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«С одной стороны, Упыриха — реальная героиня повествования, столетняя свекровь Зулейхи. С другой — внутренний голос, заложенный средой и воспитанием, который слышишь на протяжении долгих лет (фрейдисты сказали бы — «сверх-Я»). У Зулейхи этот голос звучит, как знакомый ей голос Упырихи. Но по мере становления ее собственной личности этот голос сначала становится менее значимым, потом вовсе исчезает, а в конце происходит примирение героини с этим голосом и образом», — поведала она в личном блоге.

Писательница также ранее объясняла, почему оставила окончание романа открытым. Таким образом ей хотелось сделать читателей соучастниками событий, чтобы они могли сами «дописать» эту историю любви. А вот в теленовелле финал оказался более конкретным, потому что сериальный жанр требует завершенности сюжета.