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«Сверх-Я»»: Яхина объяснила, какое значение имела для Зулейхи Упыриха в известном сериале

Главная героиня периодически обращалась к ней, решая свои внутренние проблемы.

«Сверх-Я»»: Яхина объяснила, какое значение имела для Зулейхи Упыриха в известном сериале
Чулпан Хаматова в роли Зулейхи. Кадр из фильма "Зулейха открывает глаза"

Гузель Яхина, автор романа, по которому сняли сериал «Зулейха открывает глаза» («Россия 1»), объяснила, кем на самом деле была Упыриха для главной героини.

«С одной стороны, Упыриха — реальная героиня повествования, столетняя свекровь Зулейхи. С другой — внутренний голос, заложенный средой и воспитанием, который слышишь на протяжении долгих лет (фрейдисты сказали бы — «сверх-Я»). У Зулейхи этот голос звучит, как знакомый ей голос Упырихи. Но по мере становления ее собственной личности этот голос сначала становится менее значимым, потом вовсе исчезает, а в конце происходит примирение героини с этим голосом и образом», — поведала она в личном блоге.

Писательница также ранее объясняла, почему оставила окончание романа открытым. Таким образом ей хотелось сделать читателей соучастниками событий, чтобы они могли сами «дописать» эту историю любви. А вот в теленовелле финал оказался более конкретным, потому что сериальный жанр требует завершенности сюжета.

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