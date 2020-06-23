Гузель Яхина объяснила, почему финал книги про Зулейху отличается от конца сериала

Писательница Гузель Яхина объяснила в личном блоге, почему решила сделать финал своей книги «Зулейха открывает глаза» открытым. Поводом послужили многочисленные письма читателей, которые так и не поняли, остался ли Игнатов со своей возлюбленной.

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По словам писательницы, она намеренно недосказала конец произведения, «чтобы у читателя была возможность подольше побыть с героями». По ее мнению, «многоточие вместо точки оставляет пространство для размышлений».

Поэтому теперь абсолютно каждый человек может стать соавтором знаменитого романа и придумать свой конец — возможно счастливый, а возможно и трагический. Как ему хватит фантазии. При этом, как видит итог истории сама Яхина, она раскрывать не стала.