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Гузель Яхина объяснила, почему финал книги про Зулейху отличается от конца сериала

Писательница намеренно оставила поле для размышлений.

Гузель Яхина объяснила, почему финал книги про Зулейху отличается от конца сериала
Чулпан Хаматова в роли Зулейхи. Кадр из фильма "Зулейха открывает глаза"

Писательница Гузель Яхина объяснила в личном блоге, почему решила сделать финал своей книги «Зулейха открывает глаза» открытым. Поводом послужили многочисленные письма читателей, которые так и не поняли, остался ли Игнатов со своей возлюбленной.

По словам писательницы, она намеренно недосказала конец произведения, «чтобы у читателя была возможность подольше побыть с героями». По ее мнению, «многоточие вместо точки оставляет пространство для размышлений».

Поэтому теперь абсолютно каждый человек может стать соавтором знаменитого романа и придумать свой конец — возможно счастливый, а возможно и трагический. Как ему хватит фантазии. При этом, как видит итог истории сама Яхина, она раскрывать не стала.

«В сериале конец истории рассказан более однозначно, в соответствии с требованием сериального жанра поставлена точка. Зулейха возвращается в Казань, а Игнатов скоро приедет следом. Но, на самом деле, это лишь один из множества вариантов развития событий, которые могли произойти с двумя людьми, оказавшимися на поселении», — также поведала она.

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