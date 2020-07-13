«Не ухожу в запой»: Борис Акунин раскрыл секрет своей писательской продуктивности

По случаю выхода новой книги Бориса Акунина «Просто Маса» журнал «Букмейт» провел с писателем прямой эфир во «ВКонтакте» и опубликовал наиболее яркие его ответы.

64-летний мужчина рассказал о начале своей литературной деятельности и пользе интернета в современный период. Выяснилось, что раньше он посылал специальных людей в архивы, чтобы они добывали для него там информацию, потому как у самого писателя аллергия на книжную пыль. С появлением доступа к Сети такая необходимость отпала.

Создатель Эраста Фандорина поделился, что не использует современные ноу-хау в виде планшетов и голосового набора — ему нужна клавиатура и интернет. Кроме утренней чашки кофе у него нет особых писательских ритуалов, но есть правило, благодаря которому он работает продуктивнее. Заключается оно в том, чтобы рассматривать написание книги только как удовольствие.

«Когда я чувствую, что перестал получать удовольствие, я останавливаюсь и ни строчки больше не пишу. Но не ухожу в запой — есть и такое ноу-хау, которым пользуются некоторые мои знакомые, — а вместо этого перемещаюсь в другое место, беру книгу, над которой работаю параллельно и по которой соскучился, и продолжаю работать уже с ней», — рассказал Акунин.

Также он объяснил, чем отличаются детективы Агаты Кристи и Артура Конан Дойла. По его словам, писательница использует мастерство сюжета — у нее никогда не угадаешь, кто убийца. А создатель Шерлока Холмса же оперирует атмосферностью, эмоционально переносит читателя в другой мир. Акунин признался, что старается быть ближе ко второму стилю, чтобы его книги перечитывали снова, даже когда злодей уже известен.