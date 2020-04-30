Новое произведение Бориса Акунина вышло в формате аудиосериала

Сервис аудиокниг Storytel презентовал первый аудиосериал Бориса Акунина «Просто Маса». Произведение посвящено японским приключениям помощника Эраста Фандорина — Масахиро Сибаты. Повествование озвучил народный артист России Александр Клюквин, а актриса Анна Чиповская добавила ему вокальное сопровождение.

«Осиротевший помощник великого сыщика возвращается в родную Японию, которая очень сильно изменилась за время странствий своего блудного сына — и осталась вечно неизменной. Масу ожидают невероятные потрясения, невероятные приключения, невероятные женщины и невероятные открытия», — описывает сюжет сам Акунин.

Аудиосериал получился на стыке европейской и восточной культур, в нем можно услышать и традиционную японскую музыку, и джаз. Слушатели могут погрузиться в уникальную атмосферу Токио 1920-х годов. Но для поклонников Акунина гораздо важнее то, что эта история — часть фандоринской вселенной, полноценный спин-офф.

Добавим, что это произведение состоит из пяти серий. Первую (пролог) уже можно послушать на сайте Storytel, остальные четыре будут выходить далее по вторникам.