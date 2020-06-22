Названы самые популярные книги о войне среди российских читателей

Трилогия «Живые и мертвые» занимает в рейтинге только второе место.

К скорбной дате 22 июня сервис «ЛитРес» составил рейтинг популярных у россиян книг о Великой Отечественной войне. Аналитика проведена среди литературы, выпущенной до 2010 года.

Абсолютным лидером стало произведение Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо». На втором месте идет классический роман-трилогия «Живые и мертвые» Константина Симонова, а замыкает тройку лидеров фантастическая история «Элита элит» Романа Злотникова.

В числе популярных также оказались «Московская сага. Война и тюрьма» Василия Аксенова, роман «Барбаросса» Валентина Пикуля, «Взять свой камень» Василия Веденеева, а также «…А зори здесь тихие» Бориса Васильева в аудиоварианте. Васильева также отметили, как самого цитируемого автора, писавшего о войне.

Согласно приведенной статистике, книга о Великой Отечественной больше всего интересуются мужчины в возрасте 41-60 лет, за ними идут читатели 31-40 лет.

Напомним, что 24 июня, кроме парада на Красной площади в Москве, в честь юбилея Великой Победы состоится еще и большой концерт в Волгограде, у подножия монумента «Родина-мать зовет!». Уникальное шоу будет транслировать телеканал «Россия».