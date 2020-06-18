На Мамаевом кургане в Волгограде дадут грандиозный концерт в честь 75-летия Победы

Вечером 24 июня в Волгограде состоится уникальный концерт, посвященный юбилею Великой Победы. Мероприятие пройдет на Мамаевом кургане и станет не менее ключевым с праздновании 75-летия окончания Великой Отечественной войны, чем парад на Красной площади в Москве, который запланирован на этот же день.

Стоит отметить, что знаменитый памятник «Родина-мать зовет!» недавно был отреставрирован. И теперь у его подножия грандиозно прозвучат песни Победы. Среди исполнителей заявлены Денис Мацуев, Игорь Бутман, Хибла Герзмава, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Михаил Пореченков, Александр Петров, юношеский оркестр под управлением Юрия Башмета и другие артисты.

Организаторы обещают впечатляющую видеоинсталляцию. Уже началось строительство масштабных декораций, которые впишутся в ансамбль мемориального комплекса. Ну а сама «Родина-мать» предстанет перед зрителями в новом образе, благодаря целой системе визуальных эффектов, в том числе и 3D-проекциям.

Прямую трансляцию смотрите 24 июня на телеканале «Россия».