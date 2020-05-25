Лана Дель Рей привлекла внимание к роману трагически погибшей писательницы

34-летняя американская певица Лана Дель Рей, та самая, у которой случилась летняя печаль, выпустила в Сеть прочитанное под музыку собственное стихотворение под названием Patent Leather Do-Over. Ряд западных изданий тут же обратил внимание на этот небольшой релиз, потому что совсем недавно артистка активно участвовала в интернет-спорах о музыке. В частности, она раскритиковала Ариану Гранде, Бейонсе и других поп-исполнительниц за то, что они поют, в основном, про секс и измены. Саму Лану нередко обвиняли в воспевании насилия.

И вот певица в очередной раз показала свой высокий стандарт творчества. В своем новом произведении она обращается к писательнице Сильвии Плат и вспоминает ее знаменитый автобиографический роман «Под стеклянным колпаком», выпущенный в 1963 году. Артистка рассказала, что поняла, какие чувства испытывала романистка, когда плавала в океане, оставив на берегу свои черные лакированные туфли, поняла суть экзистенциального спокойствия и умиротворения.

Отсылка не совсем понятна, если не знать историю «Под стеклянным колпаком», а она очень трагична. В этой книге Сильвия Плат описала свою первую попытку самоубийства. И через несколько месяцев после публикации она все-таки совершила суицид. В своем стихотворении Рей рассказывает, что писательница не могла любить своего мужа, известного английского поэта Теда Хьюза. Его, кстати, обвиняли в эмоциональном насилии, которое могло привести к смерти его жены.

Лана подняла довольно сложную тему, но, возможно, этим она хотела показать, что ее творчество выше песен про клубы, танцы, интрижки с мальчиками и секс. Музыку для этой публикации, кстати, написал американский продюсер Джек Антонофф, который ранее уже работал вместе с Рей.