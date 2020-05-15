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Финал конкурса чтецов «Живая классика — 2020» состоится 16 мая

Звездное жюри определит пятерых победителей.

Финал конкурса чтецов «Живая классика — 2020» состоится 16 мая
Чтецы со всей страны готовы доказать, что их любовь к литературе сильнее. Фото: Global Look Press

16 мая в Сети пройдет финал конкурса чтецов «Живая классика» 2020 года. В 12:00 на сайте мероприятия пройдет прямая трансляция, на которой будут определены пятеро победителей. В этому году за победу борются более 250 участников. Надо ли упоминать, что состязание проходит онлайн, по видеосвязи.

Чтецов судит жюри, состоящее из актеров: Михаила Боярского, Ивана Охлобыстина, Евгения Князева, Ирины Пеговой, Анатолия Белого, Сергея Гармаша, Светланы Крючковой, Елены Захаровой, телеведущей Арины Шараповой, писателей Андрея Усачева, Григория Остера и других деятелей культуры.

Также на сайте проходит и зрительское голосование, его победителю достанется отдельный подарок.

Напомним, к 9 Мая эти же организаторы создали проект «Детская книга войны», юные участники которого прочитали дневники детей, увидевших Великую Отечественную своими глазами.

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