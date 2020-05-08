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Современные дети прочитали дневники своих сверстников, живших во время войны

Проект «Детская книга войны» передал неподдельные эмоции юных очевидцев Великой Отечественной.

Современные дети прочитали дневники своих сверстников, живших во время войны
Современные дети познакомились с войной через исторические дневники своих сверстников. Фото: Global Look Press

8 мая на сайте «Театрал» и в его YouTube-канале пройдет видеотрансляция проекта «Детская книга войны». Зрителям покажут восемь роликов, в которых юные ребята читают отрывки из детских дневников времен Великой Отечественной войны. Это будут истории о блокадном Ленинграде, концлагерях и жизни в тылу.

Организаторы — фонд «Живая классика», который уже десять лет проводит популярный подростковый конкурс чтецов. Они позволили детям самим отобрать отрывки из воспоминаний юных очевидцев войны и были удивлены результатом. Между детьми, которых разделяют 75 прошедших лет, образовалась хрупкая эмпатия, которую взрослые не посмели нарушить.

«Мы дали им свободу выбора и прочтения — и не ошиблись. В детских записях вот уже семидесятипятилетней давности, наши чтецы видели и чувствовали свое — то, что взрослый воспринимает иначе», — говорят организаторы.

В этом прочтении старые дневники зазвучат по-новому, более искренне и эмоционально, чем если бы их озвучили взрослые профессиональные актеры.

Начало трансляции — 8 мая в 15:00 по Москве.

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