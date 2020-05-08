Современные дети прочитали дневники своих сверстников, живших во время войны

8 мая на сайте «Театрал» и в его YouTube-канале пройдет видеотрансляция проекта «Детская книга войны». Зрителям покажут восемь роликов, в которых юные ребята читают отрывки из детских дневников времен Великой Отечественной войны. Это будут истории о блокадном Ленинграде, концлагерях и жизни в тылу.

Организаторы — фонд «Живая классика», который уже десять лет проводит популярный подростковый конкурс чтецов. Они позволили детям самим отобрать отрывки из воспоминаний юных очевидцев войны и были удивлены результатом. Между детьми, которых разделяют 75 прошедших лет, образовалась хрупкая эмпатия, которую взрослые не посмели нарушить.

«Мы дали им свободу выбора и прочтения — и не ошиблись. В детских записях вот уже семидесятипятилетней давности, наши чтецы видели и чувствовали свое — то, что взрослый воспринимает иначе», — говорят организаторы.

В этом прочтении старые дневники зазвучат по-новому, более искренне и эмоционально, чем если бы их озвучили взрослые профессиональные актеры.

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Начало трансляции — 8 мая в 15:00 по Москве.