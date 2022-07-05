В день рождения Жанны Фриске в продажу поступят посвященные ей духи

В день рождения Жанны Фриске, 8 июля, в продаже появятся духи под названием «Алая роза Жанны Фриске». На следующий день их презентуют на фестивале песен покойной артистки в московском доме приемов и торжеств «Империя».

Новинку выпускают два благотворительных фонда — «Жанна Фриске — Я рядом!» и Фонд памяти преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны. Последний будет продавать аромат в своем интернет-магазине. Духи уже освящены в храме Гроба Господня в Иерусалиме.