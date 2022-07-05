В день рождения Жанны Фриске в продажу поступят посвященные ей духи

В день рождения Жанны Фриске, 8 июля, в продаже появятся духи под названием «Алая роза Жанны Фриске». На следующий день их презентуют на фестивале песен покойной артистки в московском доме приемов и торжеств «Империя».
Новинку выпускают два благотворительных фонда — «Жанна Фриске — Я рядом!» и Фонд памяти преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны. Последний будет продавать аромат в своем интернет-магазине. Духи уже освящены в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Новые духи «Алая роза Жанны Фриске». Фото: предоставлено организаторами
«Вырученные от продажи средства пойдут на помощь тяжелобольным детям, подопечным фонда «Жанна Фриске — Я рядом!» и слепоглухим людям, подопечным Фонда памяти преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны», — говорят организаторы акции.
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Добавим, что уникальный аромат разработала известный французский парфюмер Нежла Барбир, которая входит в десятку лучших парфюмеров мира. Ранее она работала с модным домом Christian Dior.
Напомним, певица Жанна Фриске умерла летом 2015 года из-за онкологии. Деньги на лечение артистки собирали всем миром, но часть этих средств звезда передала на помощь тяжелобольным детям.