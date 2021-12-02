В Америке выставили в аренду особняк Кевина из фильма «Один дома»

В нем можно провести уикенд, подарив себе рождественское настроение.

Чтобы погрузиться в ностальгическую атмосферу фильма «Один дома», достаточно пересмотреть эту картину. А чтобы погрузиться в нее с головой нужно провести Рождество в том самом доме Маккалистеров, в котором юный Кевин отбивался от бандитов.

На самом деле такая возможность есть. На днях на международном сервисе аренды жилья для отпуска Airbnb появилось объявление о сдаче особняка из «Один дома», да еще и украшенного под праздник.

Любопытно, что выставил объявление якобы Базз Маккаллистер, старший брат Кевина, который сейчас уже вырос и имеет собственную охранную фирму.

«В этот праздничный сезон мы играем по правилам моего маленького братана, так что не стесняйтесь есть нездоровую пищу, смотреть ерунду по телевизору, одалживать лосьон после бритья моего отца и выбирать свое собственное приключение, руководствуясь легендарным планом битвы. Только не заходите в мою комнату, ладно?» — пишет арендодатель.

Дом расположен в деревне Уиннетка, в американском штате Иллинойс. Его бронирование будет доступно с 7 декабря. Цена, правда, смущает — всего 25 долларов за ночь (1850 рублей). Но, вероятно, она предварительная. Настоящие фанаты Рождества, наверняка, готовы заплатить гораздо больше.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.