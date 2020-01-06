Новый год-2020

«Один дома»: почему Калкину прокусили палец до крови и как подругу База сыграл парень

Во время съемок самой любимой новогодней комедии «Один дома» не обошлось без курьезных случаев.

«Один дома»: почему Калкину прокусили палец до крови и как подругу База сыграл парень
Кадр из фильма «Один дома», 1990 г.

Его сняли еще в 1990 году, однако до сих пор мы каждый год с удовольствием следим за приключениями маленького, но такого отчаянного и смелого Кевина, оставшегося дома без родителей и сумевшего противостоять опасным «мокрым бандитам».

Сегодня мы предлагаем вспомнить самые смешные сцены и узнать, как они снимались.

Жуткий тарантул               

Кадр из фильма «Один дома», 1990 г.
Кадр из фильма «Один дома», 1990 г.

Актер Дэниел Стерн, сыгравший одного из бандитов, Марвина, согласился, чтобы ему на лицо посадили огромного живого тарантула. Кричать при этом было нельзя – паук мог испугаться и укусить артиста, поэтому Стерн молча изобразил отчаянный крик, а звук был наложен уже потом.

Подруга База – на самом деле парень          

Кадр из фильма «Один дома», 1990 г.
Кадр из фильма «Один дома», 1990 г.

Чтобы не нанести психологическую травму какой-нибудь реальной девушке, решено было нарядить в платье и парик парня – сына одного из сотрудников киностудии. Так появилась фотография «подруги База» — малосимпатичной толстушки.

Как бандита Гарри отучили материться в кадре

Кадр из фильма «Один дома», 1990 г.
Кадр из фильма «Один дома», 1990 г.

Актер Джо Пеши, который исполнил роль бандита Гарри, привык ругаться на съемочной площадке, и никак не мог удержаться от нецензурной лексики, особенно в напряженные моменты. Ему напоминали: это семейная комедия, рядом – дети! Но он все равно не мог не материться.

Тогда режиссер Крис Коламбус предложил Джо: как только захочется произнести «Fuck», надо вместо этого слова говорить похожее – «Fridge» («холодильник»). Это помогало артисту сбрасывать напряжение.

Маколей Калкин в самом деле боялся «мокрых бандитов»   

Кадр из фильма «Один дома», 1990 г.
Кадр из фильма «Один дома», 1990 г.

Джо Пеши был убежден: чтобы кадры получились максимально достоверными, маленький Маколей Калкин должен испытывать настоящий страх перед ним. Поэтому Пеши всячески запугивал ребенка.

А когда мальчика подвесили на крючок и страшным голосом пообещали откусить все пальцы, Джо Пеши перестарался и действительно прокусил Калкину палец до крови.

Гангстерский фильм – несуществующий

Кадр из фильма «Один дома», 1990 г.
Кадр из фильма «Один дома», 1990 г.

Боевик «Ангелы с грязными душами», который смотрел Кевин, — фикция. Такого кино не существует. Кадры гангстерской картины сняли специально для этого проекта.

Фанаты Элвиса Пресли увидели его в фильме «Один дома» и решили, что он жив

Кадр из фильма «Один дома», 1990 г.
Кадр из фильма «Один дома», 1990 г.

На кадрах, где мать Кевина кричит на сотрудника аэропорта, требуя продать ей билет, видно: на заднем плане стоит высокий бородатый человек. Почему-то поклонники Элвиса Пресли «опознали» в нем давно умершего короля рок-н-ролла. Эти кадры вновь всколыхнули фан-клубы – начали распространяться слухи, что Элвис жив. А ведь он даже не очень и похож…

Карту ловушек нарисовал сам Калкин              

Кадр из фильма «Один дома», 1990 г.
Кадр из фильма «Один дома», 1990 г.

Карту, которую мы видим в фильме, — со всеми коварными ловушками и хитрыми приманками для грабителей, — нарисовал своими руками Маколей Калкин. И это настоящее произведение искусства!

Страшного соседа не собирались включать в сценарий 

Кадр из фильма «Один дома», 1990 г.
Кадр из фильма «Один дома», 1990 г.

Старик с лопатой, которого боятся соседские ребятишки, был введен в фильм уже в разгар съемок. Крис Коламбус решил добавить своему фильму нотку сентиментальности, и для этого отлично подошел «страшный», но на самом деле несчастный и добрый пожилой сосед, скучающий по своей внучке.

Диктофон был бутафорским

Кадр из фильма «Один дома», 1990 г.
Кадр из фильма «Один дома», 1990 г.

Диктофон, на который Кевин записывал фильм «Ангелы с грязными душами», на самом деле был ненастоящим – просто неработающая бутафория, реквизит. Но фанаты «Один дома» устроили настоящую истерику – всем хотелось иметь такой диктофон, так что пришлось одной из компаний, производящих технику, создать точно такой же диктофон и пустить его в продажу.

А какие моменты из «Один дома» больше всего запомнились вам?

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Тэги:

Джо ПешиМаколей Калкинфильм «Один дома»
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«Один дома»: почему Калкину прокусили палец до крови и как подругу База сыграл парень
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