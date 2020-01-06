«Один дома»: почему Калкину прокусили палец до крови и как подругу База сыграл парень

Во время съемок самой любимой новогодней комедии «Один дома» не обошлось без курьезных случаев.

Его сняли еще в 1990 году, однако до сих пор мы каждый год с удовольствием следим за приключениями маленького, но такого отчаянного и смелого Кевина, оставшегося дома без родителей и сумевшего противостоять опасным «мокрым бандитам».

Сегодня мы предлагаем вспомнить самые смешные сцены и узнать, как они снимались.

Жуткий тарантул

Актер Дэниел Стерн, сыгравший одного из бандитов, Марвина, согласился, чтобы ему на лицо посадили огромного живого тарантула. Кричать при этом было нельзя – паук мог испугаться и укусить артиста, поэтому Стерн молча изобразил отчаянный крик, а звук был наложен уже потом.

Подруга База – на самом деле парень

Чтобы не нанести психологическую травму какой-нибудь реальной девушке, решено было нарядить в платье и парик парня – сына одного из сотрудников киностудии. Так появилась фотография «подруги База» — малосимпатичной толстушки.

Как бандита Гарри отучили материться в кадре

Актер Джо Пеши, который исполнил роль бандита Гарри, привык ругаться на съемочной площадке, и никак не мог удержаться от нецензурной лексики, особенно в напряженные моменты. Ему напоминали: это семейная комедия, рядом – дети! Но он все равно не мог не материться.

Тогда режиссер Крис Коламбус предложил Джо: как только захочется произнести «Fuck», надо вместо этого слова говорить похожее – «Fridge» («холодильник»). Это помогало артисту сбрасывать напряжение.

Маколей Калкин в самом деле боялся «мокрых бандитов»

Джо Пеши был убежден: чтобы кадры получились максимально достоверными, маленький Маколей Калкин должен испытывать настоящий страх перед ним. Поэтому Пеши всячески запугивал ребенка.

А когда мальчика подвесили на крючок и страшным голосом пообещали откусить все пальцы, Джо Пеши перестарался и действительно прокусил Калкину палец до крови.

Гангстерский фильм – несуществующий

Боевик «Ангелы с грязными душами», который смотрел Кевин, — фикция. Такого кино не существует. Кадры гангстерской картины сняли специально для этого проекта.

Фанаты Элвиса Пресли увидели его в фильме «Один дома» и решили, что он жив

На кадрах, где мать Кевина кричит на сотрудника аэропорта, требуя продать ей билет, видно: на заднем плане стоит высокий бородатый человек. Почему-то поклонники Элвиса Пресли «опознали» в нем давно умершего короля рок-н-ролла. Эти кадры вновь всколыхнули фан-клубы – начали распространяться слухи, что Элвис жив. А ведь он даже не очень и похож…

Карту ловушек нарисовал сам Калкин

Карту, которую мы видим в фильме, — со всеми коварными ловушками и хитрыми приманками для грабителей, — нарисовал своими руками Маколей Калкин. И это настоящее произведение искусства!

Страшного соседа не собирались включать в сценарий

Старик с лопатой, которого боятся соседские ребятишки, был введен в фильм уже в разгар съемок. Крис Коламбус решил добавить своему фильму нотку сентиментальности, и для этого отлично подошел «страшный», но на самом деле несчастный и добрый пожилой сосед, скучающий по своей внучке.

Диктофон был бутафорским

Диктофон, на который Кевин записывал фильм «Ангелы с грязными душами», на самом деле был ненастоящим – просто неработающая бутафория, реквизит. Но фанаты «Один дома» устроили настоящую истерику – всем хотелось иметь такой диктофон, так что пришлось одной из компаний, производящих технику, создать точно такой же диктофон и пустить его в продажу.

А какие моменты из «Один дома» больше всего запомнились вам?