Морган Фриман оценит величайшие побеги из тюрьмы в истории

К началу 2022 года телеканал History готовит для своих зрителей новую премьеру. Это будет шоу «Величайшие побеги» с известным актером Морганом Фриманом в роли ведущего. Стоит напомнить, что звезда Голливуда имеет особое отношение к теме попыток заключенных вырваться на свободу — ведь он сыграл в культовом фильме «Побег из Шоушенка».

В новом документальном сериале Фриман познакомит зрителей с людьми, которым удалось совершить невозможное – сбежать из тюрьмы, долгое время считавшейся неприступной. Каждый из этих резонансных побегов потребовал несколько лет терпеливой подготовки: преступники изучали привычки охранников, пробовали на прочность ограждения, налаживали контакты с другими заключенными и искали сообщников на воле. Все для того, чтобы однажды оставить после себя пустую камеру и недоумевающие лица тюремщиков.

Напомним, ранее на том же канале вышел документальный сериал «Истории о нас» с актером Юрием Колокольниковым в роли ведущего.

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