Юрий Колокольников исследовал теорию посещения Земли разумными пришельцами

Об этой и других тайнах актер рассказывает в документальном проекте «Истории о нас».

Международный канал History представил специальный проект для российских зрителей. Он называется «Истории о нас» и рассказывает о необычных профессиях, интересных судьбах и особенностях культуры России. Создатели уверяют, что это невероятно занимательное шоу для тех, кто хочет познавать новое, путешествовать во времени и пространстве.

Документальный сериал был запущен в 2018 году и уже насчитывает два сезона. Его ведущим стал актер театра и кино Юрий Колокольников.

«На мой взгляд, в жизни есть только два стоящих элемента — впечатления и знания, которые ты можешь получить. Ну и в итоге впечатления от знаний. Этот проект для меня оказался, наверное, самым значимым с точки зрения этих двух задач. Люди, с которыми я встречаюсь во время съемок, знания, которые они передают, места, в которых мы бываем — иногда я сам не верю своей огромной удаче», — говорит Колокольников.

Посмотреть все вышедшие полнометражные фильмы из цикла «Истории о нас» можно на отечественном видеосервисе Wink от «Ростелекома». Также там эксклюзивно доступен новый эпизод проекта, посвященный теории палеоконтакта — посещения Земли разумными существами с других планет.

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