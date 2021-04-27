Канал ТНТ объявил кастинг в новый масштабный танцевальный проект

Совсем недавно завершился финальный сезон «Танцев», но эта передача была лишь началом для чего-то большего.

«Танцы» на ТНТ закончились — да здравствуют новые танцы! Канал объявил о старте кастинга в новый проект, где от участников потребуются чувство ритма и пластика.

«Никаких ограничений по стилю, танцевальным направлениям и даже количеству участников! Если ты хочешь заявить о себе на весь танцевальный мир и сделать это на своих условиях, продюсеры дают тебе такую возможность», — говорится в официальном сообщении ТНТ.

Кастинги стартуют с 14 мая. Те, кто их продет, будут бороться за денежный приз и право называться лучшим из лучших. От прежнего проекта грядущее состязание будет отличаться свежим форматом и новыми лицами, хотя не обойдется и без уже знакомых звезд танцпола.

Продюсеры нового шоу отмечают, что «Танцы» показали лишь «верхушку айсберга» всего танцевального мира России, а стартующий проект познакомит зрителей с этой средой на полную. Ведь, кроме сольных исполнителей, в стране немало талантливых дуэтов, команд и детей, которым есть, чем удивить.

Итак, канал ТНТ объявил, что ищет танцовщиков в четырех категориях:

команды (от 4 до 12 человек в любом танцевальном стиле); дуэты (любые парные выступления от бальных танцев до контемпа); соло; дети (соло и дуэты от 12 до 16 лет).

Кастинги пройдут:

14, 15 и 16 мая в Москве,

20 мая в Екатеринбурге,

21 и 22 мая в Санкт-Петербурге

и 23 мая в Ростов-на-Дону.

Сразу стоит отметить, что для участников моложе 18 лет в кастингах особые условия. Подробности по участию в проекте опубликовали на его официальном сайте.