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Анонсирован первый сериал принца Гарри для Netflix

Он будет посвящен спорту для людей с ограниченными возможностями.

Анонсирован первый сериал принца Гарри для Netflix
Принц Гарри на Invictus Games. Фото: globallookpress.com

Наконец-то стало известно, что именно принц Гарри и Меган Маркл будут выпускать совместно с Netflix. Ранее сообщалось, что их продюсерская компания Archewell заключила соглашение с крупнейшим потоковым сервисом, и вот 6 апреля студия объявила о первом из проектов. Это будет документальный сериал об Invictus Games («Игры непобежденных» — международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военных, ставших инвалидами, проводимые в разных странах с 2014 года).

Именно британский принц Гарри в свое время стал инициатором этих соревнований. Сериал под названием Heart of Invictus расскажет о подготовке спортсменов к турниру 2022 года.

«Принц Гарри был чемпионом Invictus Games с момента их основания, поэтому вполне уместно, что первый сериал Archewell на Netflix осветит и прославит выдающихся спортсменов этих соревнований», — сообщила студия в Twitter.

Напомним, что по контракту переехавшие в Америку представители британской королевской семьи могут создавать для Netflix не только документальные, но и художественные проекты, а также детские программы.

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