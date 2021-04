Анонсирован первый сериал принца Гарри для Netflix

Наконец-то стало известно, что именно принц Гарри и Меган Маркл будут выпускать совместно с Netflix. Ранее сообщалось, что их продюсерская компания Archewell заключила соглашение с крупнейшим потоковым сервисом, и вот 6 апреля студия объявила о первом из проектов. Это будет документальный сериал об Invictus Games («Игры непобежденных» — международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военных, ставших инвалидами, проводимые в разных странах с 2014 года).

Именно британский принц Гарри в свое время стал инициатором этих соревнований. Сериал под названием Heart of Invictus расскажет о подготовке спортсменов к турниру 2022 года.

Prince Harry has been a champion of the Invictus Games since its inception so it’s fitting that Archewell’s first Netflix series will spotlight and celebrate the competition’s amazing athletes.

Heart of Invictus will follow the competitors as they prepare for 2022’s games. pic.twitter.com/yM7t2qdBsw

