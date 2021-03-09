За звание Топ-модели канала ТНТ поборются девушка с протезом, женщина за 50 и трансгендер

Канал ТНТ назвал дату премьеры нового телепроекта «Ты_Топ-модель на ТНТ» — шоу стартует вечером 21 марта. Создатели передачи уверяют, что зрителей ждет новый взгляд на профессию модели и разрушение связанных с ней стереотипов. Это реалити покажет, какой на самом деле путь нужно пройти тем, кто хочет стать топ-моделью, и какие трудности придется преодолеть. Возможно, многих девушек эти знания избавят от сомнений и подтолкнут к началу карьеры своей мечты.

Добавим, что главный приз проекта – это звание Топ-модели канала ТНТ, 3 миллиона рублей и участие в рекламной кампании модного дома Philipp Plein. За успехами участниц будут следить сам именитый дизайнер, а также звездные ведущие Анастасия Решетова, Гоша Карцев и Александр Гудков.

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В результате масштабного кастинга в шоу было отобрано 70 девушек из разных уголков России с абсолютно разными параметрами. Среди них имеются начинающие модели с бионическим протезом, с витилиго, plus size, 50-летняя женщина и даже трансгендер. Но все эти различия не важны, если у участниц будет харизма и воля к победе.

Девушкам предстоит преодолеть сложные физические и эмоциональные испытания, которые начнутся уже в самом первом выпуске.

Не пропустите старт шоу «Ты_Топ-модель на ТНТ» — 21 марта в 17:30.

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