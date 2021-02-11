ТНТ ищет новое лицо для модного бренда Philipp Plein

Канал ТНТ решил ворваться в мир моды и запустил фэшн-шоу «Ты – топ модель». Главным экспертом проекта станет всемирно известный дизайнер Philipp Plein. Участница, которая доберется по победы, получит контракт с ним и три миллиона рублей. Но путь к финалу окажется весьма непростым.

Знающие люди согласятся, что для того, чтобы стать супермоделью не достаточно только внешних данных. Красавицам необходимы настоящий талант, сильный характер, упорство и готовность постоянно развиваться. Новый проект как раз займется поиском таких девушек, чтобы открыть новые имена для индустрии моды. Участниц ждут тяжелые испытания и возможность постигать премудрости профессии модели прямо в процессе шоу.

«Я видел много очень интересных девушек, но не каждая из них смогла стать топ-моделью. Я встречал девушек с большим потенциалом, но все же им чего-то не хватило, — говорит Philipp Plein. — Это круто, что ТНТ решил расширить границы и взглянуть по-новому на эту профессию. Теперь любая девушка может попробовать свои силы, показать себя и, возможно, стать той, кто примет участие в моей новой рекламной кампании».

Добавим, что бренд Philipp Plein носят не только российские селебрити, но и голливудские звезды. В его вещах замечены Мадонна, Джонни Депп и Дженифер Лопес, а новый коллекции представляют Наоми Кэмпбелл и Миша Бартон. Стать лицом этой марки мечтают тысячи моделей по всему миру. А победительница шоу «Ты – топ модель» исполнит эту мечту.

Ведущими программы станут Анастасия Решетова и Александр Гудков, также в проекте задействован модный стилист Гоша Карцев. Премьера шоу ожидается на ТНТ уже скоро.

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