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ТНТ ищет новое лицо для модного бренда Philipp Plein

Канал запустит шоу про моделей, победительница которого выиграет контракт со всемирно известным дизайнером.

ТНТ ищет новое лицо для модного бренда Philipp Plein
Модель в образе от Philipp Plein на Неделе моды в Милане. Фото: globallookpress.com

Канал ТНТ решил ворваться в мир моды и запустил фэшн-шоу «Ты – топ модель». Главным экспертом проекта станет всемирно известный дизайнер Philipp Plein. Участница, которая доберется по победы, получит контракт с ним и три миллиона рублей. Но путь к финалу окажется весьма непростым.

Знающие люди согласятся, что для того, чтобы стать супермоделью не достаточно только внешних данных. Красавицам необходимы настоящий талант, сильный характер, упорство и готовность постоянно развиваться. Новый проект как раз займется поиском таких девушек, чтобы открыть новые имена для индустрии моды. Участниц ждут тяжелые испытания и возможность постигать премудрости профессии модели прямо в процессе шоу.

«Я видел много очень интересных девушек, но не каждая из них смогла стать топ-моделью. Я встречал девушек с большим потенциалом, но все же им чего-то не хватило, — говорит Philipp Plein. — Это круто, что ТНТ решил расширить границы и взглянуть по-новому на эту профессию. Теперь любая девушка может попробовать свои силы, показать себя и, возможно, стать той, кто примет участие в моей новой рекламной кампании».

Добавим, что бренд Philipp Plein носят не только российские селебрити, но и голливудские звезды. В его вещах замечены Мадонна, Джонни Депп и Дженифер Лопес, а новый коллекции представляют Наоми Кэмпбелл и Миша Бартон. Стать лицом этой марки мечтают тысячи моделей по всему миру. А победительница шоу «Ты – топ модель» исполнит эту мечту.

Ведущими программы станут Анастасия Решетова и Александр Гудков, также в проекте задействован модный стилист Гоша Карцев. Премьера шоу ожидается на ТНТ уже скоро.

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