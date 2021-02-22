Драка за вакцину: сериал «Южный парк» выпустит второй часовой эпизод про коронавирус

Главные герои вступят в битву за прививку для своего школьного учителя.

Провокационный американский мультсериал «Южный парк» (South Park) выпустит второй специальный эпизод, посвященный пандемии коронавируса. На этот раз он будет посвящен теме вакцины и ее получения.

По сюжету, Стэн, Картман, Кайл и Кенни вернулись в свою школу после карантина и привыкают к новым правилам нахождения в общественных местах. Но тут власти объявили об ограниченной доле вакцины для города, и главные герои вступают в битву со своими соседями, чтобы спасительная доза досталась именно их учителю.

Часовой эпизод с шутками про коронавирус выйдет на американском канале Comedy Central 10 марта.

Напомним, что первый подобный спецвыпуск вышел в конце сентября 2020 года и рассказывал о том, как эпидемия пришла в Южный парк.

Смотрите также: