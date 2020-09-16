Смех сквозь маску: сериал «Южный парк» выпустит специальный эпизод про пандемию

30 сентября выйдет специальный часовой эпизод популярного американского сериала «Южный парк» (South Park), посвященный пандемии коронавируса. А пока в YouTube появился официальный трейлер этой премьеры.

Судя по видео, создатели скандального шоу решили собрать вместе все шутки об эпидемии, самоизоляции, социальной дистанции и средствах защиты. Кому-то может показаться, что смеяться над пандемией на фоне огромного количества жертв вируса (в Америке их больше, чем любой другой стране) весьма неэтично. Но «Южный парк» уже не раз показывал, что он пренебрегает моралью и готов шутить о чем угодно.

Впрочем, в трейлере не показали каких-то эксцентричных приколов, а вот изменение привычной жизни в условиях карантина продемонстрировано во всей красе.

Часовая серия будет показана на американской кабельном канале Comedy Central 30 сентября. Ждем перевода нового эпизода на русский язык.