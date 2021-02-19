Директор мюзикла «Норд-Ост» высказался о возможности перезапустить постановку в России

Печально известный мюзикл «Норд-Ост» может быть перезапущен в России. О такой возможности рассказал гендиректор компании «Бродвей Москва» Дмитрий Богачев. Только он видит данный проект не как памятную постановку, отдающую дань тому, что произошло в 2002 году, а совершенно новый проект по тому же произведению.

«С новым режиссером и творческой командой. Все-таки 20 лет прошло. Все сильно поменялось, — цитирует директора портал News.ru. — Это обычное дело в театральной практике, когда хороший мюзикл становится классикой и ставится снова и снова в разные годы в разных театрах».

Напомним, в 2002 году во время постановки мюзикла «Норд-Ост» в столичном театральном центре на Дубровке в здание ворвались боевики и захватили в заложники зрителей, вместе с актерами и организаторами мероприятия. В результате теракта погибло более ста человек. В 2020 году вышел художественный фильм «Конференция», отсылающий зрителей к тем страшным событиям.

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