«Тысяча человек на место»: конкурс на участие в проекте «Последний герой» побил все рекорды

Во всероссийском кастинге в новый сезон популярного шоу канала ТВ-3 принимают участие восемь тысяч человек, отберут всего восемь.

В этом году впервые в истории существования проекта «Последний герой» кастинг, по известным причинам, проходил онлайн. Заявки на участие в нем подали восемь тысяч человек из разных регионов России. Требований не так уж много: претенденту должно быть как минимум восемнадцать лет, а здоровье должно позволять ему длительно находиться в условиях тропиков. Плюс ко всему соискатели должны были записать о себе короткие трехминутные видеопрезентации.

«Чтобы заинтересовать кастинг-группу, претенденту в первую очередь нужно было объяснить, почему он решил отправиться на проект. Чем четче определена цель — тем больше шансов», — поделилась продюсер шоу «Последний герой» Ирина Кульдишова.

Затем состоялся очный кастинг, для участия в нем отобрали тысячу человек. Имена восьми счастливчиков, которые примут участие в «Последнем герое», станут известны во время финального кастинга.

Он пройдет в Москве. Именно эти восемь смелых станут племенем «Новичков», которым предстоит сразиться с командой «Чемпионов», состоящей из звезд: Надежда Ангарская, Елена Барткова, Владимир Лысенко, Аида Мартиросян, Сергей Одинцов, Димитрий Павлюк, Елена Перова и Алексей Полихун.

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