Неожиданный поворот: стал известен победитель 8 сезона шоу «Последний герой»

Несмотря на то, что в конкурсах одерживал победу участник из команды зрителей Дмитрий Павлюк, в финале проекта его одолел один из соперников.

Несколько месяцев телезрители наблюдали за тем, как несколько людей выживали на филиппинских островах и боролись за ценный приз — квартиру в Москве. В этом году в шоу «Последний герой» на ТВ-3 звезды сразились со зрителями, а ведущей проекта снова стала Яна Троянова, многим знакомая по сериалу «Ольга». С каждой неделей голод становился все сильнее, а конкурсы за еду и иммунитет на голосовании все сложнее.

До финала дошли только самые сильные — инвестор Игорь Жук, дояр из села Дмитрий Павлюк, звезда Comedy Woman Надежда Ангарская, а также рэпер Птаха.

За несколько недель до финала одну победу за другой стал одерживать Дмитрий. Молодой парень, у которого в жизни нет ни своего жилья, ни постоянной работы, проявил силу и упорство. Лишь в полуфинале он намеренно отдал победу Жуку, чтобы у него были сильные соперники.

Однако никто не ожидал, что победит вовсе не он, а Надежда Ангарская. 37-летняя актриса шоу Comedy Women с трудом передвигалась под водой, да и испытания на земле были для нее сложными. Но в финале она собралась с силами и вырвала заветную победу. В соцсети девушка призналась, что вдохновением для нее стали мама и сын, которые навестили ее незадолго до финала.

«Ну вот мы с вами и знаем имя победителя, имя последнего героя. Спасибо моей маме! Спасибо ей за то, что она сделала: согласилась приехать с Давидом. Для меня ее приезд стал толчком, пинком, стимулом идти дальше. На момент встречи с ней мне очень сильно хотелось домой, я была вымотана и морально, и физически. Наверно, моему внутреннему ребенку хотелось под мамино крыло, чтобы его обняли, погладили по голове и сказали, что все закончилось, и ты в любом случае — молодец», — написала она.

Также Ангарская поблагодарила всех за поддержку. А вот многие телезрители стали негодовать из-за такого неожиданного победителя. В соцсети разгорелись споры. Некоторые негодуют из-за того, что простой парень Дмитрий после стольких усилий проиграл.