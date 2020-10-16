Столько мужчин за три минуты у нее еще не было: Караулова пришла в «Пой без правил»

В воскресенье, 18 октября, на канале ТНТ выйдет новый выпуск шоу «Пой без правил». На этот раз зрителей ждет телеконцерт от Юлианны Карауловой. Но, кроме стандартного исполнения песен, девушке придется еще и спеть под неуправляемую фонограмму, станцевать в стиле убитого комара и успеть выговорить слова на большой скорости — такие испытания приготовили для нее ведущие проекта.

Одно из первых заданий заключалось в том, чтобы спеть свою песню, называя имена звезд, чьи лица появлялись на экране. 32-летняя Юлианна призналась, что для нее это было очень сложно. По словам певицы, такого количества мужчин в течение трех минут, в ее жизни еще не было.

Кроме того, ведущие пошутят о том, почему Владимира Жириновского до сих пор нет в TikTok, а Надежды Кадышевой — в Twitter. Ну, а самый главный вопрос передачи: удастся ли Юлианне Карауловой обойти по очкам нынешнего лидера проекта Полину Гагарину? Напомним, что звезды-участники шоу борются за возможность провести сольный новогодний концерт в эфире канала ТНТ.

Смотрите новый выпуск «Пой без правил» 18 сентября в 20:00.