Концерт с подвохом: на ТНТ стартует музыкальное шоу «Пой без правил»

Популярных артистов будут просить петь в неудобных для них условиях.

Канал ТНТ объявил дату старта нового музыкального шоу «Пой без правил». Создатели Comedy Club порадуют зрителей новым проектом 20 сентября в 21:00.

Суть новой передачи в том, что известный исполнитель выйдет на сцену и даст сольный телеконцерт. Однако просто спеть артисту никто не даст. В зале, вместе с толпой фанатов, будут находиться Андрей Аверин, Зураб Матуа и Дмитрий Люсек Сорокин — они устроят звезде безумные тесты на память, реакцию, вокальные и танцевальные способности.

К примеру, исполнителю придется одновременно петь и отвечать на сообщения в телефоне или попадать в фонограмму, которая будет то ускоряться, то замедляться.

«Наши артисты сильно истосковались по концертам, поэтому мы вернем им то, что отобрал карантин, — гонорары и фанеру. Шутка. Мы вернем им неповторимую атмосферу большого праздника и с удовольствием вместе с миллионами зрителей ТНТ побываем на их сольном выступлении. Взамен попросим всего-ничего, немного самоиронии», — говорит Андрей Аверин.

Кроме шуток и приколов, артистов-участников шоу ждет и солидный приз. В новой передаче они поборются за сольный концерт в новогоднюю ночь на федеральном канале!

Один из авторов проекта, Гарик Мартиросян, рассказал, что данная идея возникла еще в 2016 году. Комики хотели соединить юмор и музыку в одном соревновательном действии. Было проработано множество вариантов, и после долгих обсуждений продюсеры пришли к формату «Пой без правил».

«Конкурсы устроены таким образом, что звезда помещается в непростые и неудобные условия, в которых и раскрывается внутренний характер человека, его юмор, реакция, пластика тела, способность быстро реагировать на новые обстоятельства. Это и рождает новые эмоции, за которыми интересно следить», — поделился Мартиросян.

Добавим, что ведущим шоу станет звезда «Прожарки» Илья Соболев.

Смотрите новое музыкально-развлекательное шоу «Пой без правил» 20 сентября в 21:00 на канале ТНТ.