Коронавирус не помеха: Венецианский кинофестиваль не будет отменен

Судя по последним данным от журналистов издания Variety, Венецианский кинофестиваль в 2020 году не будет отменен из-за коронавируса. Даты проведения уже утверждены губернатором Венеции Лукой Дзайа. Мероприятие пройдет со 2 по 12 сентября. Однако определенные изменения в фестивале из-за влияния пандемии все же произойдут. Меры безопасности будут повышенными, но как именно — пока не известно. Можно лишь предположить, что наличие масок и перчаток для всех гостей будет обязательным.

Также архитектурная биеннале не состоится, придется подождать до следующего года. Напомним, обычно Венецианский кинофестиваль проводится в конце лета, так что вполне вероятно, что влияние коронавируса на мир к этому времени значительно ослабнет и риски будут минимальными. А вот другому кинофестивалю, Каннскому, повезло значительно меньше. Он должен был пройти в мае, но из-за пандемии его пришлось полностью отменить. Впрочем, все фильмы, которые были для него подготовлены, покажут на менее крупных мероприятиях связанных с кинематографом.