Российским телезрителям стало доступно шоу «Ремонт в особняке»

На телеканале HGTV Home & Garden стартовало новое шоу «Ремонт в особняке». Первый выпуск показали 27 июня.

Передача расскажет о восстановление заброшенных домов, за которые не хотят браться ремонтники и дизайнеры. Но ведущая Тамара Дей не боится больших таких особняков.

Она находит никому не нужную недвижимость, продающуюся по низкой цене, и показывает, что с ней можно сотворить с помощью любви и внимания. А помогает женщине ее отец, который когда-то научил дочь премудростям ремонта. Вместе они расскажут, как вдохнуть новую жизнь в старый дом без астрономических трат.

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Смотрите шоу «Ремонт в особняке» каждую субботу в 19:50 на телеканале HGTV Home & Garden, который начал вещание в России с 12 мая 2020 года. Канал предлагает зрителям обилие оригинального контента о дизайне и домашнем уюте. Его можно найти в базовых пакетах операторов «Ростелеком», «ЭР-Телеком», «МегаФон», NetByNet и онлайн-сервиса Megogo.