Мастер на все руки: Брэд Питт сделал ремонт в доме своей подруги

Шоу об этом можно посмотреть на всемирно известном канале о домашнем уюте, который стал доступен для россиян.

12 мая в России был запущен телеканал о дизайне, ремонте и домашнем уюте HGTV Home & Garden. Новичку будет, чем удивить отечественного зрителя. Одна из его громких премьер — программа «Звездный ремонт», которая будет выходить каждую субботу в 19:50, начиная с 16 мая. Ее герои — знаменитости первой величины, желающие отблагодарить людей, которые в свое время помогли им добиться успеха и славы. Благодарность будет заключаться в домашнем ремонте, который звезды сделают своими руками при участии экспертов по строительству и дизайну. В первом выпуске актер Брэд Питт займется гостевым домиком своей подруги, визажиста Джин.

На канале есть и множество других уникальных передач. Участники шоу «Строим дом за 100 дней» возводят с нуля уютные постройки в рекордные сроки. В передачах «Дом с подвохом» и «Неограненный алмаз» классические дома и квартиры преображаются под современный дизайн. Авторы программы «Охотники за недвижимостью» рассказывают зрителям, как превратить постройки в источник дохода. Есть и другие шоу о переделке и выгодной перепродаже недвижимости.

Канал HGTV Home & Garden предлагает множество эксклюзивного контента и экспертных мнений в области ремонта и дизайна интерьера. В США его шоу — одни из самых популярных у зрителей в выходные дни. Теперь и россияне могут «прокачать» свои навыки по улучшению жилища с его помощью. Канал круглосуточно доступен в базовых пакетах операторов «Ростелеком», «ЭР-Телеком», «Мегафон», NetByNet и MEGOGO.