Спектакли для детей онлайн: что покажут в Сети 17-19 апреля

Многие театры приходят на помощь родителям, чтобы занять детей на самоизоляции.

Чем занять детей на самоизоляции? оторвите их от мультиков и компьютерных игр и предложите развлечение более высокого, например, посмотреть детский спектакль. Да, сейчас все театры закрыты из-за угрозы коронавируса, но многие из них транслируют свои постановки онлайн. А в таком формате можно увидеть представления трупп из разных городов.

Портал «Театрал» собрал ссылки на различные детские спектакли, которые будут транслироваться в ближайшие дни.

17 апреля — Владимирский областной театр кукол — «Сказка о рыбаке и рыбке» (6+). Начало в 11:00 на странице театра ВКонтакте. 17 апреля — ТЮЗ имени Брянцева, г. Санкт-Петербург — эко-спектакль «Лицо земли» (12+). Начало в 19:00 на сайте театра и странице ВКонтакте. 18 апреля — Московский ТЮЗ — мюзикл «Волк и семеро козлят» (5+). Начало в 12:00 и 14:00 на страницах театра в Facebook и ВКонтакте. 18 апреля — театр «Зазеркалье», г. Санкт-Петербург — мюзикл «Белый клык» (6+). Начало в 15:00 на странице ВКонтакте. 19 апреля — Московского областного театра кукол — «Чудо-радуга» (3+). Начало в 15:00 на YouTube. 19 апреля — Театр наций — «Детский сад стихов» (5+). Начало в 19:00 на okko.tv.

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Ну а для взрослой аудитории напомним, что Большой театр тоже транслирует свои знаменитые постановки в Сеть.