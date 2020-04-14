Большой театр покажет в YouTube еще 7 спектаклей из своего «золотого фонда»

Большой театр совместно с компанией Google продолжат трансляцию спектаклей «золотого фонда» на YouTube. Изначально эта акция была рассчитана на период с 27 марта по 10 апреля и включала в себя шесть спектаклей. Но после того, как россияне были вынуждены уйти на самоизоляцию, проект решили продлить. Новые постановки будут показаны онлайн с 15 апреля по 11 мая.

«Первые шесть онлайн-показов собрали у мониторов почти три миллиона человек из ста тридцати четырех стран! А всего мы насчитали шесть с половиной миллионов просмотров», — говорят сотрудники театра. Расписание онлайн-спектаклей: 15 апреля — «Корсар», балет в трех действиях; 18 апреля — «Спартак», балет в трех действиях; 21 апреля — Концерт солистов оперы и солистов оркестра Большого театра к 175-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова; 25 апреля — «Герой нашего времени», балет в двух действиях; 29 апреля — «Катерина Измайлова», опера в четырех действиях; 3 мая — «Светлый ручей», балет в двух действиях; 7 мая — «Дон Кихот», балет в трех действиях; 11 мая — «Садко», опера-былина в семи картинах.

Добавим, что каждый спектакль будет начинаться в 19:00 по московскому времени на официальном канале Большого театра на YouTube. После окончания трансляции видео будет доступно зрителям в течение 24 часов.