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Большой театр покажет в YouTube еще 7 спектаклей из своего «золотого фонда»

Пока зрители находятся на домашней самоизоляции, высокое искусство подается им прямо домой.

Большой театр покажет в YouTube еще 7 спектаклей из своего «золотого фонда»
Большой театр перешел в онлайн в период самоизоляции. Фото: Global Look Press

Большой театр совместно с компанией Google продолжат трансляцию спектаклей «золотого фонда» на YouTube. Изначально эта акция была рассчитана на период с 27 марта по 10 апреля и включала в себя шесть спектаклей. Но после того, как россияне были вынуждены уйти на самоизоляцию, проект решили продлить. Новые постановки будут показаны онлайн с 15 апреля по 11 мая.

«Первые шесть онлайн-показов собрали у мониторов почти три миллиона человек из ста тридцати четырех стран! А всего мы насчитали шесть с половиной миллионов просмотров», — говорят сотрудники театра.

Расписание онлайн-спектаклей:

15 апреля — «Корсар», балет в трех действиях;

18 апреля — «Спартак», балет в трех действиях;

21 апреля — Концерт солистов оперы и солистов оркестра Большого театра к 175-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова;

25 апреля — «Герой нашего времени», балет в двух действиях;

29 апреля — «Катерина Измайлова», опера в четырех действиях;

3 мая — «Светлый ручей», балет в двух действиях;

7 мая — «Дон Кихот», балет в трех действиях;

11 мая — «Садко», опера-былина в семи картинах.

Добавим, что каждый спектакль будет начинаться в 19:00 по московскому времени на официальном канале Большого театра на YouTube. После окончания трансляции видео будет доступно зрителям в течение 24 часов.

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