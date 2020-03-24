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Экспертное мнение: о переносе Олимпиады высказался экс-член президиума Всероссийской Федерации легкой атлетики

Алексей Кустов отметил, что расстраиваться пока преждевременно.

Экспертное мнение: о переносе Олимпиады высказался экс-член президиума Всероссийской Федерации легкой атлетики
Олимпиада в Токио/Фото: https://www.instagram.com/p/B-HkFaWFYIp/

Экс-член президиума Всероссийской Федерации легкой атлетики Алексей Кустов назвал отмену Олимпиады заботой о здоровье людей. Порталу Teleprogramma.pro эксперт пояснил, что сейчас ситуация с международным мероприятием выглядит не вполне определенно. Сильнее всего за судьбу соревнований переживают именно те спортсмены, для которых эта Олимпиада должна была стать последней возможностью выступить и получить медаль.

«От того, как надолго ее перенесли, будет зависеть очень многое. Смогут ли ребята выступить, будет ли возможность выложиться еще раз, позволит ли здоровье», — акцентировал внимание он.

Кустов также подчеркнул – в этом вопросе важна и финансовая мотивация, ведь участники Олимпиады по итогу получают пожизненные выплаты в 50 тысяч рублей.

«Перенос игр стоит расценивать как заботу о здоровье людей. Ведь это не только спортсмены, но и тренеры, обслуживающий персонал, болельщики, менеджеры, высокие гости», — расставил важные приоритеты спикер.

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