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Весело и страшно: Хэллоуин можно отметить всей семьей в парке «Кидзания»

Праздник в этом уютном московском местечке продлится в течение месяца.

Весело и страшно: Хэллоуин можно отметить всей семьей в парке «Кидзания»
Хэллоуин/Фото: пресс-служба Кидзании

Столичный детский парк профессий «Кидзания» зовет детей и их родителей отметить Хэллоуин. Момент торжества темных сил настолько интересен ребятам разных возрастов, что в развлекательном учреждении решили – отмечать праздник в «Кидзании» будут не один день, а в течение всего месяца. Любопытные гости с родителями смогут окунуться в загадочный осенний город, где практически на каждом углу юных смельчаков будут поджидать зловещие и забавные герои и различные по своей сложности задания. Организаторы задействуют детей в разнотипных активностях, а затем удивят их праздничным костюмированным показом в школе моделей.

Для тех же, кто помимо впечатлений захочет получить памятные подарки, в «Кидзании» приготовили особое условие – каждый, кто придет на праздник в костюме, сможет побороться за сувениры от Киндер и Colgate.

Хэллоуин
Хэллоуин/Фото: пресс-служба Кидзании

Билеты на Happy Halloween можно приобрести в кассах Кидзании и на сайте kidzania.ru. Продлится торжество до 5 ноября.

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Весело и страшно: Хэллоуин можно отметить всей семьей в парке «Кидзания»
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