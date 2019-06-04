Это круче Диснейленда! Дети смогут освоить профессию летчика-спасателя

О таком даже взрослые могут только мечтать. P.S. Если они не спасатели.

Форма, радиосвязь и вертолет. Это вам не какие-то американские горки и карусели. В Кидзании все по-взрослому: здесь дети учатся спасать людей. Назвать новую профессию в детской стране аттракционом можно с очень большой натяжкой. Скорее, это огромный центр, где юные посетители могут окунуться в неизведанный мир спасателей.

О таком можно только мечтать!

Вот вы хотели в детстве стать полицейским или пожарным? Признавайтесь! Наверняка — хотели, ведь все дети мечтают почувствовать себя в роли супергеров. Теперь это стало возможно, правда, только для ваших сыновей и дочерей. Они действительно могут превратиться в супергероев без сверхспособностей.

В детской стране появилась новая игровая зона под названием «Вертолетный центр подготовки спасателей». Юным посетителям здесь ставят задачу найти и оказать помощь потерявшимся в горах туриста и выдают все необходимое: форму, рации, карту. А на операцию они отправляют на вертолете.

«Игровая зона открыта с 29 мая. Дети узнают историю вертолетостроения, проходят инструктаж, учатся пользоваться радиосистемой и на вертолете отправляются в заснеженные горы — на помощь пропавшей экспедиции. Это не только развивает кругозор, но и показывает, что наивысшей ценностью является человеческая жизнь», — рассказали порталу Teleprogramma.pro в пресс-службе детской страны.

Что такое Кидзания?

Это детская страна, где юные гости могут устроиться на работу в… спасательный центр, как мы уже рассказали, или на другие предприятия. Также можно попробовать себя в роли сотрудника салона красоты или продавца в магазине. А может ваш ребенок мечтает стать водителем? В Кидзании есть большой автопарк! В общем, найдется профессия по душе любому ребенку в возрасте от 4 до 16 лет!

«Это не просто игра. А игра, которая позволяет получить практические навыки и знания об окружающем мире. Кидзания по-новому раскрывает личность ребенка и позволяет учителям и родителям узнать много нового о его предпочтениях, а детям — получить бесценный опыт и прекрасно провести время», — добавили в пресс-службе.

Площадку для спасателей создал Холдинг «Вертолеты России»

Все площадки в Кидзании созданы партнерами парка — это крупнейшие компании, которые представляют профессии. Центр подготовки спасателей был создан холдингом «Вертолеты России». Это не только мировой лидер на рынке вертолетостроительства, но единственная компания, которая производит вертолеты в России.

«Основным приоритетом холдинга «Вертолеты России» является социальная ответственность. В рамках этого направления в Кидзании открыта новая обучающая игровая зона для детей от семи лет — Вертолетный центр подготовки спасателей», — добавили в Кидзании.