Реальные родители Это круче Диснейленда! Дети смогут освоить профессию летчика-спасателя
Реальные родители

Это круче Диснейленда! Дети смогут освоить профессию летчика-спасателя

Анастасия Морылева

О таком даже взрослые могут только мечтать. P.S. Если они не спасатели.

Форма, радиосвязь и вертолет. Это вам не какие-то американские горки и карусели. В Кидзании все по-взрослому: здесь дети учатся спасать людей. Назвать новую профессию в детской стране аттракционом можно с очень большой натяжкой. Скорее, это огромный центр, где юные посетители могут окунуться в неизведанный мир спасателей.

О таком можно только мечтать!

Вот вы хотели в детстве стать полицейским или пожарным? Признавайтесь! Наверняка — хотели, ведь все дети мечтают почувствовать себя в роли супергеров. Теперь это стало возможно, правда, только для ваших сыновей и дочерей. Они действительно могут превратиться в супергероев без сверхспособностей.

В детской стране появилась новая игровая зона под названием «Вертолетный центр подготовки спасателей». Юным посетителям здесь ставят задачу найти и оказать помощь потерявшимся в горах туриста и выдают все необходимое: форму, рации, карту. А на операцию они отправляют на вертолете.

Где дети могут полетать на вертолете
Так выглядит изнанка спасательной операции в Кидзании. Фото: предоставлены пресс-службой Кидзании.

«Игровая зона открыта с 29 мая. Дети узнают историю вертолетостроения, проходят инструктаж, учатся пользоваться радиосистемой и на вертолете отправляются в заснеженные горы — на помощь пропавшей экспедиции. Это не только развивает кругозор, но и показывает, что наивысшей ценностью является человеческая жизнь», — рассказали порталу Teleprogramma.pro в пресс-службе детской страны.

Где дети могут полетать на вертолете
Дети проходят инструктаж по оказанию первой медицинской помощи. Фото: предоставлены пресс-службой Кидзании.

Что такое Кидзания?

Это детская страна, где юные гости могут устроиться на работу в… спасательный центр, как мы уже рассказали, или на другие предприятия. Также можно попробовать себя в роли сотрудника салона красоты или продавца в магазине. А может ваш ребенок мечтает стать водителем? В Кидзании есть большой автопарк! В общем, найдется профессия по душе любому ребенку в возрасте от 4 до 16 лет!

«Это не просто игра. А игра, которая позволяет получить практические навыки и знания об окружающем мире. Кидзания по-новому раскрывает личность ребенка и позволяет учителям и родителям узнать много нового о его предпочтениях, а детям — получить бесценный опыт и прекрасно провести время», — добавили в пресс-службе.

Где дети могут полетать на вертолете
Дети участвуют в спасательной операции в форме. Фото: предоставлены пресс-службой Кидзании.

Площадку для спасателей создал Холдинг «Вертолеты России»

Все площадки в Кидзании созданы партнерами парка — это крупнейшие компании, которые представляют профессии. Центр подготовки спасателей был создан холдингом «Вертолеты России». Это не только мировой лидер на рынке вертолетостроительства, но единственная компания, которая производит вертолеты в России.

Где дети могут полетать на вертолете
Холдинг «Вертолеты России» создал площадку. Фото: предоставлены пресс-службой Кидзании.

«Основным приоритетом холдинга «Вертолеты России» является социальная ответственность. В рамках этого направления в Кидзании открыта новая обучающая игровая зона для детей от семи лет — Вертолетный центр подготовки спасателей», — добавили в Кидзании.

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Тэги:

вертолетдетиКидзанияспасательная операция
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Это круче Диснейленда! Дети смогут освоить профессию летчика-спасателя
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