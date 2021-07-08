«Юмор без мата и пошлости»: Дмитрий Романов представил стендап-тур SELFMADE

Гастроли затянутся до весны, а потом комик уйдет в годовой отпуск.

С 31 июля стартует новая программа SELFMADE комика Дмитрия Романова. Артист посетит с гастролями более 50 городов России. Тур охватит Урал, Татарстан, Поволжье, Сибирь и другие регионы страны. А после юморист отправится с гастролями в Латвию и Украину.

«Я поделюсь историями, которые происходили со мной в жизни: где я был, что видел, с кем встречался и что пробовал нового. Кроме того, зрителей ждет неподражаемая импровизация и, как полагается, юмор без мата и пошлости», — говорит Дмитрий Романов.

Большая программа приурочена к 20-летию творческой деятельности. Стоит сказать, что Selfmade уже третья сольная программа комика, которую он запускает после ухода с ТНТ.

«Тур продлится с осени 21-го по весну 22-го года, после чего я уйду на год в творческий отпуск от гастрольной деятельности. Приходите увидеть меня и услышать мои новые шутки об очередном периоде моей жизни», — сказал юморист.

Ключевым событием в новом туре станет концерт в Crocus City Hall в Москве. Он намечен на 16 октября 2021 года. Для Дмитрия это будет самый большой концерт за всю его карьеру.

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