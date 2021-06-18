«Смеяться – это базовая потребность человека»: стендап-комик Дмитрий Романов озвучил свой заработок

На портале Teleprogramma.pro – новый выпуск авторского проекта «Загугли звезду». Это видеоформат беседы со звездой, в котором известные актеры, певцы, шоумены и телеведущие отвечают на самые популярные из запросов и слухов в Сети. За первый сезон в проекте уже побывали Стас Михайлов, Наталья Подольская, Анита Цой, Сергей Пенкин, Настя Каменских, Доминик Джокер и многие другие.

В новом выпуске героем стал комик, шоумен, телеведущий Дмитрий Романов. Он прославился благодаря своему участию в телешоу Stand Up на телеканале ТНТ, войдя в его «золотой» состав. Однако последние два года он трудится на Первом канале у Ивана Урганта, а также занимается своим продвижением самостоятельно – телеканал ТНТ остался для него в прошлом.

Один из запросов в Сети – сколько получают комики. И Дмитрий Романов не отказался дать на него ответ. Он признался, что лично его все устраивает в собственных доходах и даже назвал цифру.

«Хорошо зарабатываю. Все известные юмористы имеют хороший заработок. Потому что смеяться – это базовая потребность человека. Ты можешь форсировать и ставить себе по 15 концертов в месяц, а можешь выходить на сцену один раз в месяц. Доход юмориста – это, как правило, деньги за живое выступление», — рассказал артист и озвучил минимум, от которого начинается его доход: «Не меньше 500 000 рублей в месяц».

Дмитрий Романов, напомним, родом из Одессы. Он пошел по стопам своего дяди Юрия Макарова, капитана одесской команды КВН «Деловые люди», чемпиона СССР 1972 года в составе команды Одесского института народного хозяйства.

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