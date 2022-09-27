Тюремное прошлое и откровенные платья: неизвестные факты из жизни Бориса Моисеева

А платить за право жить так, как он считает нужным, и ни под кого не подстраиваться, порой приходилось очень дорого… Борис Моисеев — давно уже заслуженный артист РФ, за последние десятилетия он выступал, кажется, чуть ли не во всех музыкальных передачах. Мы знаем о нем все? Мы не знаем о нем очень многого.
Тюремное прошлое
Всем поклонникам творчества эпатажного артиста известно, что он родился в Белоруссии в 1954 году. А вот подробности известны далеко не всем. Дело в том, что Борис появился на свет в женской колонии, где отбывала срок его мама. Ее вина состояла в словах, брошенных в сердцах на одном из партсобраний: «Мне плевать на такую партию».
Молодую женщину судили и отправили в колонию. Там и родился будущий артист. Впрочем, впоследствии Моисеев признался в интервью, что эту историю придумал он сам — исключительно для пиара. Где правда, где выдумка? На этот счет существуют разные мнения.
Певец Борис Моисеев. Фото : Анатолий Жданов / КП
Носил платья
Мама Бориса, не в силах совладать со своим всегдашним желанием иметь девочку и любуясь ангельской внешностью сына (голубые «кукольные» глаза и светлые локоны), часто наряжала малыша в красивые платьица.
«Голубая луна»
Стать артистом Борис решил еще в детстве, услышав великолепный голос итальянца Робертино Лоретти. Правда, после восьмилетки поехал учиться не вокалу, а танцам — поступил в Минское хореографическое училище. По общеобразовательным предметам то и дело получал двойки. Но руководство с готовностью прощало все недочеты — уж очень талантливым танцовщиком оказался Борис.
Через некоторое время Моисеев основал знаменитое трио «Экспрессия» и эпатировал публику нестандартными нарядами, яркими номерами «на грани» и смелым макияжем, который осмелилась бы себе сделать не каждая женщина. В народе зашептались: не иначе, он «из тех», которые голубые…
Чтобы расставить все точки над «и», в 1992 году Моисеев открыто признался в интервью: да, это правда. Каминг-аут был совершен не только ради того, чтобы пресечь все слухи, но и с целью облегчить жизнь геев в нашей стране, добиться более толерантного к ним отношения — во всяком случае, так объяснил свой поступок Моисеев. Окончательно закрепилась за ним слава «открытого гея» после исполнения вместе с Николаем Трубачом песни с говорящим названием — «Голубая луна».
Певец Борис Моисеев и Николай Трубач
Казалось бы, все ясно, о чем тут еще спорить, если певец сам признался? Но... и здесь не все однозначно. В 2010 году Моисеев сказал в одном из интервью, что выдумал свою нетрадиционную сексуальную ориентацию — якобы исключительно для пиара, чтобы повысить интерес зрителей к себе.
Внебрачный сын — есть или нет?
И снова загадка. Из официальной биографии следует, что Борис ни разу не был женат и что у него нет детей. Однако сам артист не раз упоминал о своем внебрачном сыне по имени Борис. Он то рассказывал, что Борис-младший стал обеспеченным инженером, то делился сведениями о карьере сына в Краковском театре глухонемых, то с сожалением объявлял, что любимый сын умер…
Проблемы со здоровьем
К Борису Моисееву можно относиться по-разному: у него множество поклонников, немало и тех, кого он раздражает и шокирует. Он много раз подвергался критике и со стороны верующих, которые обвиняли его в пропаганде гомосексуализма и распущенности, и со стороны ЛГБТ-сообществ (им не нравился образ манерного гея, который создавал на сцене Моисеев). Но нельзя спорить с тем, что он — настоящий трудоголик и большой артист. Поэтому известие о том, что Борис Михайлович попал в больницу, никого не оставило равнодушным.
В конце 2010 года артист пережил инсульт. У него была парализована вся правая часть тела. Он долго восстанавливался — с помощью верных друзей, таких как Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, Кристина Орбакайте и множество других коллег. Борис надеялся вернуться со временем на сцену, он даже выступал порой на концертах. Но было очевидно, что это уже не тот Моисеев, что у артиста затрудненная речь и нарушенная координация.
Певец Борис Моисеев. Фото : Кудрявцева Лариса / ЭГ
После перенесенной болезни Моисеев, как он рассказывал журналистам, сильно изменился. Главное — он стал верующим человеком, каждое утро теперь для него начиналось с молитвы.
Чуть не потерял сознание на похоронах Кобзона
Когда не стало Иосифа Кобзона, Борис Моисеев, несмотря на плохое самочувствие, приехал на похороны друга, которые состоялись 2 сентября 2018 года. Все присутствующие не могли не заметить, что выглядит певец очень плохо. Располневшего бледного артиста, едва державшегося на ногах, вели под руки двое помощников. Было видно, что Борис держится из последних сил, не желая показать слабость. Он очень хотел проводить в последний путь своего друга. Несколько раз Моисеев, казалось, находился на грани обморока — но держался.
Реабилитационный центр Моисеева
Борис Михайлович давно уже перестал выходить на сцену, но бездельничать ему было некогда: в последние годы артист активно занимался созданием реабилитационного центра для тех, кто перенес инсульт. Он говорил, что хочет помочь таким пациентам, подчеркивал, что после инсульта часто недооценивается важность реабилитационного периода, а от него зависит очень многое. «Я хочу, чтобы люди не повторяли моих ошибок», — добавлял Борис Михайлович. Это значит — не отказывались бы принимать нужные препараты, заниматься с логопедом, проходить процедуры…
Он мечтал, чтобы каждый больной почувствовал бы себя в его центре, как дома. Моисеев решил, что там обязательно должны быть бассейны, зал для йоги, конференц-зал Он планировал проводить консультации со специалистами не только лично, но и по скайпу, а еще обещал сам беседовать с пациентами, рассказывая им о собственном опыте преодоления болезни.
Заслуженный артист России Борис Моисеев. Фото : Нечаева Наталия / КП