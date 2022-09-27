Тюремное прошлое и откровенные платья: неизвестные факты из жизни Бориса Моисеева

А платить за право жить так, как он считает нужным, и ни под кого не подстраиваться, порой приходилось очень дорого… Борис Моисеев — давно уже заслуженный артист РФ, за последние десятилетия он выступал, кажется, чуть ли не во всех музыкальных передачах. Мы знаем о нем все? Мы не знаем о нем очень многого.

Тюремное прошлое

Всем поклонникам творчества эпатажного артиста известно, что он родился в Белоруссии в 1954 году. А вот подробности известны далеко не всем. Дело в том, что Борис появился на свет в женской колонии, где отбывала срок его мама. Ее вина состояла в словах, брошенных в сердцах на одном из партсобраний: «Мне плевать на такую партию».

Молодую женщину судили и отправили в колонию. Там и родился будущий артист. Впрочем, впоследствии Моисеев признался в интервью, что эту историю придумал он сам — исключительно для пиара. Где правда, где выдумка? На этот счет существуют разные мнения.