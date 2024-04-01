Погода в Москве, Подмосковье и в Краснодарском крае на неделе до 7 апреля будет переменной, об этом рассказал Александр Шувалов

Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео», рассказал Teleprogramma.pro, какой будет погода на неделе с 1 по 7 апреля в Москве, Подмосковье, Краснодарском крае.

Москва и Подмосковье

«Погода будет полной противоположностью начала недели, потому что в Москве сегодня (1 апреля. — Прим. ред.) очень теплый день, а завтра (2 апреля. — Прим. ред.) почти жаркий день с температурой 20–22 градуса. В среду — начало похолодания, а к концу недели заморозки по области и снижение дневной температуры до 36–37 градусов выше нуля.

Вот такие вот температурные качели ждут москвичей и жителей Подмосковья. При этом, конечно, переход от смены воздушных масс не обойдется без дождя. Дождь, скорее всего, придется на среду-четверг».

Краснодарский край

«Что касается Краснодарского края, то там практически тот же самый характер температурной кривой. Просто это произойдет с небольшим сдвигом по времени вплоть до среды, не побоюсь этого слова, жаркая погода 21–26 градусов.

В среду к вечеру в край придет холодный фронт, пройдут дожди, возможны грозы и температура сразу рухнет: спадет градусов на 10. Поэтому в конце недели (четверг-пятница) уже в основном будет 12–17 градусов тепла. Довольно эпические изменения... То есть мы попадем в начало июня, а потом из него быстренько за сутки-двое перебежим опять в апрель».

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