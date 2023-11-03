«Зима будет противоречивая»: синоптики рассказали, когда в Москву придут холода

В ноябрьские праздники жители центральной части России могут убрать в шкаф зимние куртки, потому что температура будет аномально высокой для последнего осеннего месяца.
Первая половина ноября станет значительно теплее нормы. А затем в столицу постепенно будет приходить зима. Об этом сообщил Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос».
«По долгосрочным прогнозам, ноябрь-2023 в Центральной России, в целом, ожидается на 1,5-2 градуса выше нормы, а осадков ожидается на 10-30% больше положенного».
Фото: Global Look Press
«Наступление метеорологической зимы, которое обычно по климату происходит 10 ноября, не произойдет, а значит, смена сезонов будет отложена», - написал Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.
Когда наступит зима
Во второй половине ноября, по мнению специалиста, особенно почувствуется приближение зимы.
«Температурный фон вернется в климатическое русло. Как раз в этот период и произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры через «0» в сторону отрицательных значений, то есть, наступит метеозима! Ночные и дневные температуры уйдут в «минус».
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Фото: Global Look Press
По прогнозу ведущего метеоролога «Гисметео» Леонида Старкова, настоящая зима придет в конце ноября. О том, каким станет самое холодное время года, он поделился с Teleprogramma.pro
«Зима будет противоречивая. Теплые периоды будут чередоваться с холодными. Смена погоды будет сопровождаться неблагоприятными явлениями: снегопадами, метелями, замерзающими дождями, гололедицей».
Метеоролог также уточнил, что самым холодным месяцем, скорее всего, станет январь.
Напомним, самой теплой за всю историю метеонаблюдений стала зима 2019-2020. Средняя температура всех зимних месяцев в столице держалась выше ноля, +0,6 градуса. В конце февраля были побиты все климатические рекорды: термометр показывал на 10 - 12 градусов выше нормы, и погода стояла как в апреле.