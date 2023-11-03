«Зима будет противоречивая»: синоптики рассказали, когда в Москву придут холода

В ноябрьские праздники жители центральной части России могут убрать в шкаф зимние куртки, потому что температура будет аномально высокой для последнего осеннего месяца.

Первая половина ноября станет значительно теплее нормы. А затем в столицу постепенно будет приходить зима. Об этом сообщил Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос».