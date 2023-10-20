На Москву надвигается теплый атмосферный фронт

В предстоящие выходные Москву ожидают локальные дожди и до +5 градусов. А 23 октября в столицу придет теплый фронт, и температура поднимется до +10. Об этом ТАСС сообщил.

«В ночь на субботу через Москву скользнет холодный атмосферный фронт, отметится небольшими локальными осадками, дождь местами может переходить в мокрый снег. Ветер северо-восточный, 4–9 метров в секунду», — цитирует ТАСС ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца. «В Москве похолодает, ночью от +1 до +3, по области — от −1 до +4. Но с наступлением светлого времени суток в субботу инициативу перехватит скандинавский антициклон, осадки прекратятся, температура в Москве — от +3 до +5 и в Подмосковье — от +1 до +6».

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Синоптик отметил, что в воскресенье ожидается переменная облачность, без осадков, ночью подморозит — будет от −1 до −3 градусов, а в Подмосковье — от 0 до −5. Днем скажется влияние теплого фронта, во второй половине дня начнутся дожди, ожидается юго-восточный ветер, 4–9 метров в секунду. Также в Москве днем будет 3–5 градусов тепла, по области — 1–6 градусов тепла.