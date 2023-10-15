Теплый октябрь: в 26 регионах России середина месяца удивит небывалым плюсом

Синоптики сообщают, что ряд регионов России ждет небывало теплый октябрь. Урал, Приволжский федеральный округ и Якутию 16-го, 17-го, а где-то и 18-го числа ждут температуры на 6-8 градусов выше климатической нормы.

Так, например, в Курганской и Челябинской областях термометры могут показать до +17 градусов.

Даже Таймыр и Якутия, которые обычно первыми уходят «зимовать», до среды еще будут находиться под влиянием плюса: до +2 и до +7 соответственно.

«Вначале циклон приносит порцию тепла и влаги, затем он уходит, в тыл ему заходит холод, и поэтому у нас случаются температурные качели, - цитирует kp.ru ведущего специалиста «Метеоновостей» Татьяну Позднякову. - Собственно говоря, их-то мы и будем наблюдать на следующей неделе на европейской территории России».

«Но уже через пару дней циклон уйдет, и на всей европейской территории температуры повернут к отрицательным значениям. То есть, в ночные часы у нас температура будет слабо отрицательной, дневная положительная, и осадки уже возможны в виде снежной фазы – дождь, мокрый снег».

«Но это не значит, что это уже зима, и мы увидим снег. Нет. Волна этого прохладного воздуха закончится. И в конце недели, 20-21 октября, к нам вновь придет порция теплого воздуха, и температура воздуха вернется не только к климатической норме, но и будет ее немного превышать».