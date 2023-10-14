Июньская ночь: Москву 15 октября ждет температурный рекорд

Ночь на воскресенье 15 октября в Москве будет по-июньски теплой. Если температура воздуха не опустится ниже +11 градусов, это будет температурный рекорд.
«Минимальная температура в ближайшую ночь будет в диапазоне 11-13 градусов. Очень велика вероятность, что это будет самая теплая ночь для 15 октября за весь период метеорологических наблюдений. Такие показатели ночной температуры характерны для июня», - цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
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В первой половине дня в воскресенье ожидается 13-15 градусов тепла, затем начнется похолодание. Однако среднесуточная температура 15 октября будет на 6-8 градусов выше климатической нормы.
«Обусловлено это тем, что воздушные массы будут перемещаться из очень теплых акваторий Атлантики и Средиземного моря. Необычность ситуации в том, что солнце не будет играть никакой роли, его не будет, облака очень плотные», - добавил знаменитый метеоролог.