Июньская ночь: Москву 15 октября ждет температурный рекорд

В первой половине дня в воскресенье ожидается 13-15 градусов тепла, затем начнется похолодание. Однако среднесуточная температура 15 октября будет на 6-8 градусов выше климатической нормы.

«Обусловлено это тем, что воздушные массы будут перемещаться из очень теплых акваторий Атлантики и Средиземного моря. Необычность ситуации в том, что солнце не будет играть никакой роли, его не будет, облака очень плотные», - добавил знаменитый метеоролог.