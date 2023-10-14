Дождь и гроза: погода в Москве на 14 октября 2023 года

В субботу, 14 октября, в Москве прогнозируются облачная погода, дождь и местами гроза.

По информации Гидрометцентра России, днем в столице ожидается 12-14 градусов тепла, в ночь на воскресенье - до +11. Ветер юго-западный, южный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

В Подмосковье в этот день температура воздуха будет колебаться в пределах 11-16 градусов. В ночь на воскресенье похолодает до +8.