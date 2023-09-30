30 сентября температура в Москве поднимется до рекордной

Днем, 30 сентября, воздух в Москве прогреется до +23 градусов. Что близко к рекорду для этого дня, установленному в 1899 году.

«В субботу температура приблизится к самым высоким показателям для этого дня. Они были зарегистрированы в 1899 году - 23,3 градуса», - цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

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30 сентября в столице ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 6-11 м/с. В ночь на воскресенье температура опустится до +11 градусов, в Подмосковье – до +8.