В Москве заканчивается бабье лето: октябрь начнется с похолодания и дождей

«Завтра закольцовываем бабье лето, оно заканчивается, — сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 29 сентября. — Завтрашний субботний день будет заключительным аккордом — 19–24 градуса. Будет солнечно и без осадков».

«В воскресенье придет холодный фронт, который принесет ливни и понижение температуры до положенной климатической нормы».