То дожди, то жара: в 23 регионах РФ погода на выходных не порадует

23-24 сентября погода во многих регионах РФ будет сложной, сообщает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, больше всего готовиться к ненастью нужно жителям Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайском края. Там ожидаются сильные дожди с грозой, градом, ветром до 22-25 м/с и понижением температуры.

В Республике Алтай помимо сильного ветра и града прогнозируется мокрый снег с дождем, метель и гололед в предгорьях.

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