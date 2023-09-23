То дожди, то жара: в 23 регионах РФ погода на выходных не порадует

23-24 сентября погода во многих регионах РФ будет сложной, сообщает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, больше всего готовиться к ненастью нужно жителям Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайском края. Там ожидаются сильные дожди с грозой, градом, ветром до 22-25 м/с и понижением температуры.
В Республике Алтай помимо сильного ветра и града прогнозируется мокрый снег с дождем, метель и гололед в предгорьях.
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А вот в Коми, Туве, Чувашии, Татарстане, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Тамбовской, Иркутской областях в ближайшие дни есть высокие риски возникновения лесных пожаров. В этих регионах объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Их жителям стоит быть очень внимательными, отдыхая на природе.
Четвертый и пятый классы пожарной опасности также прогнозируется в семи регионах Южного федерального округа: Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Крыму, Адыгее и Калмыкии.
По материалам ТАСС.