В Москве повторился температурный рекорд 1975 года: летние ночи

Московские синоптики зафиксировали повтор температурного рекорда 1975 года: в столице уже третья сентябрьская ночь подряд похожа на июльскую.

«На метеостанции «Балчуг» минимальная температура воздуха за минувшую ночь составила +16,1, в Тушино — +13,4, на базовой метеостанции ВДНХ — +13,0. Это соответствует ночной климатической норме июля (+13,5)», — сообщил в Telegram ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «По метеостатистике, рекорд для ВДНХ принадлежит 1975 году, когда метеорологи зафиксировали +13,0, а значит, прошедшая ночь повторила температурный максимум 48-летней давности!»

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Добавим, что 22 сентября в столице ожидается переменная облачность, до +26 и без осадков. В ночь на субботу температура может опуститься до +10 градусов.